le 28 et 29 septembre, Les amis du jardin botanique de l'université de strasbourg organisent la "Fête des plantes et de la botanique".

Venez découvrir ou redécouvrir vos jardin et les bons gestes et les bons savoirs faires pour cultiver vos plantes et les garder longtemps.

Plus d'infos : 03 68 85 20 27 • aajbus@gmail.com • www.association-des-amis-du-jardin-botanique-de-strasbourg.fr