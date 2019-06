Rencontre avec... la Nuit des églises

La Nuit des églises est une manifestation au retentissement national de valorisation du patrimoine par l’art sacré.



Crée en 2011, la Nuit des églises est un évènement national, porté par la Conférence des évêques de France, qui invite les églises et chapelles à ouvrir leurs portes le temps d’une ou plusieurs nuits. Chaque année, près de 600 édifices saisissent cette occasion. Les visiteurs, habitants ou touristes, y (re)découvrent ces lieux à travers des performances artistiques, des visites animées, des illuminations et des manifestations de toute sorte.



Pour nous en parler, je reçois Béatrice Schilling, responsable diocésaine de la « Pastorale des Réalité du Tourisme et des Loisirs ».



Planning des manifestations dans le diocèse de Strasbourg



• Strasbourg, églises Saint-Pierre-le-Jeune, Saint-Louis-en-Ville et Saint-Pierre-le-Vieux,

vendredi 28 juin : de 19h30 à 23h



• Blotzheim, église Saint-Léger, vendredi 28 juin : de 20h à 23h



• Haguenau, église Saint-Georges, dimanche 30 juin de 21h à 22h30

• Uffholtz, église Saint-Erasme, mercredi 3 juillet de 20h à 22h30



• Gueberschwihr & Schauenberg : Circuit de l’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr à la chapelle Notre Dame du Schauenberg: jeudi 4 juillet de 20h30 à 23h30



• Gerstheim, église Saint-Denis, vendredi 5 juillet de 21 h à minuit



• Rosheim, église Saints Pierre et Paul, vendredi 5 juillet de 21h à minuit



• Rosheim, église Saints Pierre et Paul, samedi 6 juillet 21h à minuit



• Colmar, église Saint Joseph, samedi 6 juillet à 19h30 à minuit



• Sélestat, église Sainte Foy, samedi 6 juillet à 20h30



Info : https://www.alsace.catholique.fr/les-services/prtl-tourisme-loisirs/la-nuit-des-eglises/

Contact : prtl@archeveche-strasbourg.fr

06 82 36 68 12