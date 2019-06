Rencontre avec Laetitia Forgeot d'Arc et les projets pour demain

Bilan sur les émissions et les producteurs bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

C'est aussi le moment de se tourner vers l'avenir et de parler des projets de RCF Alsace pour la rentrée.

Avec un projet phare : la réalisation d'émission sur le terrain, en public et en direct, afin de mieux couvrir le territoir alsacien et d'être au plus près des auditeurs.

Ce projet passe par l'investissement dans du matériel permettant ces réalisations. A ce sujet, Laetitia lance un appel au don via une plateforme de Crowdounding