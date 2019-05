Rencontre avec... Laurence Levard etla 22ème edition du chemins d'art sacré

Depuis un an, Laurence Levard est à la tête du "Chemin d'Art Sacré".



Depuis plus de 21 ans, ces expositions nées de la rencontre entre un artiste et une église remarquable suscitent l’intérêt de très nombreux touristes, avides de beauté et de ressourcement. Qu’ils soient alsaciens, touristes français ou étrangers, (notamment des allemands) tous s’enthousiasment pour ce parcours.



Cet été 2019, douze étapes s’égrèneront du Nord au Sud de l’Alsace. Deux nouveaux lieux vont s’ouvrir à ce circuit spirituel et artistique : Molsheim et Ottmarsheim. Et quatorze artistes rejoindront ce chemin. Ils ont tous choisi une église pour y réaliser une dizaine d’œuvres en partant d’un thème et d’une citation biblique.



Cette année, la brochure, l’affiche et le carton d’invitation, ont été relookés par des étudiants d’une école de design de Strasbourg, l’école MJM



De Wissembourg à Ottmarsheim, le Chemin d’art sacré déroule une 22ème édition riche et variée qui fait la part belle à la photographie mais on y trouve également de la sculpture, de la peinture, de la mosaïque, des collages, du dessin à la plume et même du fusain.