Rencontre avec... le Docteur Sophie Reuter de l'EFS

Les besoins en produits sanguains restent importants et essentiels : grâce aux donneurs, c'est plus d'un million de personnes soignées en france qhaque année.



Le docteru Sophie Reuter de l'Etablissement Français du Sang, nous explique l'importance de cette démarche. Elle revient sur les modalité pratique du don de sang, mais également sur l'importance de trouver des donneur, surtout en cette période estivale.



Plus d'info : dondesang.efs.sante.fr