Rencontre avec Les Bébés Des Capucines

Sa fondatrice et responsable Camille Hanquiez entourée de quelques intervenantes nous explique ce que l'on peut trouver au 40 cours du général de Gaulle à Gradignan... Des ateliers de massage, portage, signes, montessori, pilate maman/bébé etc.... mais aussi des formations, des rencontres et une boutique.

https://www.lesbebesdescapucines.fr/