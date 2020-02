Rencontre avec... les coups de coeur du CEDIDOC

Édith Stoltz, la responsable du CEDIDOC de Strasbourg présente deux livres d’actualité et qui font partie des meilleures ventes des dernières semaines :



• Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, Pape François, Bayard, décembre, janvier 2020, 12,90 euros

Dans ce petit livre sous forme d’entretien avec un journaliste italien, le pape François nous parle de l’urgence d’évangélisation, un thème qui lui particulièrement cher, puisqu’il en a fait un vrai programme de son pontificat. Le pape François explique que l’élan missionnaire ne peut porter du fruit que s’il agit par attirance, par « attraction au Christ ». A la portée de tous, l’annonce de l’évangile ne demande pas de faire des choses extraordinaires, mais tout simplement de vivre au quotidien, de manière missionnaire, au milieu des gens que nous rencontrons.



• Des profondeurs de nos cœurs, Benoit XVI et Cardinal Robert Sarah, Fayard, janvier 2020, 18 euros

Le pape émérite et le cardinal guinéen Robert Sarah parlent à tour de rôle sur le célibat des prêtres. Dans ce grand débat sur le célibat sacerdotal et la possibilité d’ordonner des hommes mariés, ils prennent position en faveur du célibat des prêtres et s’opposent fermement à la possibilité d’ordonner des hommes mariés. Le pape émérite livre une théologie du sacerdoce riche et dense, à laquelle fait suite la pensée du cardinal Sarah. Un grand livre !