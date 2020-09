Rencontre avec les directeurs des écoles de l'enseignement catholiques au Laus.

Votre radio RCF Alpes Provence était présente le 6 septembre 2020 en direct du sanctuaire de Notre Dame-du-Laus pour la bénédiction des cartables et l'ouverture de l'année mariale du diocèse de Gap et Embrun. A cette occasion nous avons réunis les directeurs de l'enseignement catholique du diocèse de Gap et de Digne, ainsi que le directeur diocésain de l'enseignement catholique.