Rencontre avec... Myriam Bidal

Le 22 juin prochain, l'association ARDAH (Accueil de sRéfugiés et Demandeurs d'Asile à Hagueneau) oraganise une événement "Parole de Migrants, alors raconte" à l'occasion de la semaine des réfugiers qui débute aujourd'hui.

Lors de cet événement, Myriam et d'autres déclameront des textes d'hier et d'aujourd'hui sur cette thématique que vit notre monde. Le but est de redonner de la place à la parole des migrants.

Retrouvez toutes les infos sur l'événement et l'association

Rcf Alsace sera présent lors de l'événement "Parole de Migrants, alors raconte".

Nous proposerons une émission en direct de Haguenau le samedi 22 juin à 17h00

Télécharger - plaquette-ardha.pdf