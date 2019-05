Rencontre avec... Pascal Heller de l'ARDAH

L'objectif de la manifestation est de défendre le droit d'asile et de célébrer le courage des personnes qui prennent le chemin de l'asile, en lien étroit avec la Journée Mondiale des Réfugiés fixée au 20 juin par le HCR des Nations Unies (Haut-Commissariat aux Réfugiés).

Depuis 3 ans maintenant, nous choisissons le samedi le plus proche pour créer un événement haguenovien.

En 2019, ce sera donc le SAMEDI 22 JUIN, de 18h à 22h, en 14 lieux symboliques de la ville.

Il s'agira d'une soirée poétique, centrée sur le texte, le récit, la lecture... En chacun des lieux, une succession de petites formes, d'une durée de 30 minutes environ, sera proposée.

On trouvera de la poésie, de la musique, de la chanson, un espace dédié aux enfants et aux familles, des contes, du théâtre, des installations, des témoignages, une initiation à la langue des signes, des projections, des expositions, de la restauration d'ici et d'ailleurs...

On y rencontrera des auteurs, des artistes, des jardiniers, les habitants des quartiers périphériques, les associations partenaires (ACAT, Amnesty International, Caritas, CCFD-Terre Solidaire, Emmaüs, HOPe : accueil à Gries et à Hoerdt, SOFAR : accueil à Soultz sous Forêt)...

On donnera des lectures en musique, en différentes langues, on lira des textes anciens et des auteurs contemporains...

On côtoiera des collégiens d'un atelier théâtre, des artistes confirmés de renommée régionale, la diversité réunie dans un choeur gospel, des lycéens qui s'engagent, des lycéens qui écrivent en atelier...

Après l'agitation de la fête de la musique, vous pourrez savourer une soirée d'émotions douces partagées !

Tout le programme des animation est disponible sur le site catalogue : http://association-ardah.e-monsite.com/