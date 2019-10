rencontre avec... Sofiane Boubahlouli

Sofiane nous parle de son exposition relatant son voyage et plus généralement du retour aux origines en Algérie.



Suite à son voyage à pied qui l'a conduit de Metz aux porte de l'Algérie,il expose ces photos de voyage. Il est accompagné de ses parents pour cette exposition, d'écouvrez pourquoi...



"Un pas vers nos origines"

Une exposition de Sofiane Boubahlouli

avec les peintures de Francine Van Dyck

et la musique de El Yed



Du 28/09 au 6/11

Porte des Allemands

Boulevard André Maginot à Metz

Entrée gratuite, du mardi au vendredi de 14h à 17h.



Plus d'infos : FAcebook : Sofian Boubahlouli

Instagram : Boulay_a_alger_a_pied