Aujourd’hui rencontre avec Brigitte Kahn, présidente de l’association “Regards d’enfants”.



“Regards d'enfants” est une association d'éducation sur les Droits de l'Homme. Elle a pour but l’information, la formation et d’une façon générale l’éducation à la citoyenneté et aux Droits de l’Homme, la transmission de valeurs essentielles à la vie en communauté, à savoir le respect et l’écoute de l’autre, aux enfants.

Avec, Brigitte Kahn, nous allons parler du concours de dessin sur la thématique des Droits de l'Homme justement.



Respecto.eu

L’Association "Regards d’Enfants" propose un jeu de société nommé Respecto.eu© permettant aux joueurs d’aborder de façon ludique les thèmes des Droits de l’Homme, de la citoyenneté européenne, du vivre-ensemble et de faire également la découverte des différentes religions.

Ce jeu, au concept unique, a été préparé sous la coordination d’une équipe de bénévoles et professionnels (éducateurs, graphiste et illustratrice, etc.). Les questions ont toutes été testées par de jeunes citoyens européens. Le jeu Respecto.eu© encourage le lien social entre les joueurs et touche une grande diversité de publics.



• Il favorise le questionnement, le débat, la confrontation d’idées, autour du vivre-ensemble et du respect : tolérance et racisme, entraide et incivilité, ouverture d’esprit…

• Il permet de mieux connaître l’organisation, les valeurs et la richesse de l’Europe d’aujourd’hui.

• Il favorise la démocratie au travers de débats et de votes.



Pour commander le jeu (32€ la boite) envoyez un message à contact@regardsdenfants.com

avec vos coordonnées afin que nous puissions vous retourner le bon de commande.

Ou cliquer sur ce lien! Bon de commande du Jeu Respecto.eu