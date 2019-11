Rencontre Terre Vive

Les rencontres Terre Vive se déroulent les 22, 23 et 24 Novembre à la salle des fêtes de Lantic. Au programme : méditation, yoga, développement personnel... Autrement dit, comment prendre soin de son corps, de son ésprit tout en préservant la nature. Pour en parler, Claudine Gatti fondatrice du centre de ressourcement et présidente de l'association Terre Vive, au micro d'Arthur Roudaut.



Pour plus d'informations rendez-vous sur : https://www.terre-vive.net/