Rendez-vous au jardin :

En observant de près les pratiques de jardinage, quelques-unes des plus répandues relèvent d’idées reçues (récentes ou anciennes), parfois réadaptées à un environnement donné.

Véritables légendes urbaines, certaines techniques d’arrosage ou de recours aux engrais – une fois mises à l’épreuve – sont contre-productives en horticulture.

Pour avoir la main encore plus verte, suivez notre guide…

Jean-Pierre Mille décrypte les pratiques de jardinage.

Pour obtenir de meilleurs résultats, le partage d’expériences (réussites, échecs, sensibilités, astuces), de pratiques de jardinage entre professionnels et passionnés est très souvent « plébiscité ». Mais sont-elles toutes vérifiées ?

Bref aperçu sur les mythes potagers incontournables.

Aussi, une auditrice prénommée Jacqueline a souhaité nous faire partager ses connaissances, voici le message qu'elle nous a adressé sur 'avotreservice@rcf.fr :

'Une dame vient de parler des phases de la lune'.

Il faut distinguer entre :

- la lune croissante/décroissante càd nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Un instituteur disait à ses élèves que pour savoir si c'est le premier ou le dernier quartier, il faut comparer avec le p et le d MINUSCULE.

- la lune montante/descendante càd la hauteur à laquelle se trouve la lune par rapport à l'horizon quand on la regarde plusieurs jours de suite.