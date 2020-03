Rendez-vous au jardin : Comment choisir, planter et entretenir des agrumes ?

Les agrumes sont originaires de différentes régions d’Asie (Inde, Chine, Indonésie, Japon).

Ils ont été importés en Europe dès l’Antiquité (Cédrats), et surtout lors de la Renaissance, par la fameuse route de la Soie.

Ils ont trouvé autour du bassin méditerranéen des conditions qui leur rappellent leur aire d’origine notamment la chaleur et la luminosité nécessaires à la maturation des fruits.

Dans leur habitat naturel, ces arbustes ou petits arbres poussent dans les taillis et les sous-bois clairs bien abrités des vents par la végétation environnante, sur des sols riches en humus et peu calcaires.

Sous nos latitudes, une forte luminosité toute l’année et un bon ensoleillement sont nécessaires à leur fructification.

Gélifs, ils sont cultivés en bac ou en grandes potées que vous rentrerez en hiver, si vous n’avez pas la chance d’habiter une région au climat privilégié.

Très décoratifs tout au long de l’année grâce à leur feuillage persistant, leur floraison souvent délicieusement parfumée et par leur fruits vivement colorés et vitaminés, les agrumes apportent à nos hivers une touche indéniable de gaîté et d’exotisme.