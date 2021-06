René Heuzet, plongeur de l'extrême et chasseur d'images

Co-producteur avec les Films En Vrac et co réalisateur avec Guillaume Vincent et François Sarano d’un documentaire de 52 minutes pour France 5 sur la vie des cachalots de l’île Maurice: René Heuzet termine les épisodes des saisons 4 et 5 d’une série courte “Un Océan De Vie” au total 100 épisodes qui est destinée aux jeunes scolaires et aux adultes.

Après avoir suivi une formation avec les marins pompiers et obtenu son diplôme de scaphandrier classe II : il possède aujourd'hui une expérience de plus de 2000 tournages dans toutes les mers et océans du monde ; travaillant à plus de 100 mètres de profondeur avec des mélanges spéciaux, il a produit une banque d’images de plus de 2500 heures. René Heuzey est l'œil sous-marin de bien des réalisateurs tout en poursuivant ses propres productions. Ses activités comprennent aussi bien le domaine de la publicité, du documentaire, du reportage, de la fiction que de la retransmission en direct. René Heuzey transmet également sa passion en organisant des stages de prises de vue sous-marine destinés aux professionnels de l’audiovisuel et au grand public depuis plus de 15 ans.

Filmographie : Cinéma : Directeur de la photo du film « BBC Blue Planet II » 2018 - Directeur de la photo du film « Le Koursk » Produit par Luc Besson - Directeur de la photo du film « Océans » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. César du meilleur film documentaire en 2012. : Directeur de la photo du film « Tu seras un homme mon fils » de Gilles Legrand. Directeur de la photo du film « 120 Battement par minute» de Robin Campillo. Grand Prix au festival de Cannes 2017.



« Je parcours avec ma caméra sousmarine presque toutes les mers du globe depuis plus de 25 ans. Je tourne et réalise des films pour différentes chaînes de télévisons françaises et étrangères. Toutes ces années durant, j’ai pu constater des dégradations dans certains endroits, mais aussi quelques rares améliorations dans d’autres. Fort heureusement, il y a beaucoup de volontaires dans les associations qui organisent des campagnes de sensibilisation et de nettoyage en bordure des côtes. Ce sont des très bonnes initiatives, mais qui ne mobilisent les gens qu’une à deux fois par an.

Personnellement, à chaque fois que je plonge et que je trouve des petits déchets comme des sacs en plastique ou des bouteilles, je les remonte et je vais les jeter dans la première poubelle en vue. Il m’est même arrivé de sauver des poissons ou des petits animaux et gorgones qui s’étaient trouvés prisonniers dans des bouts de filet accrochés sur les rochers. Les tortues confondent parfois les sacs en plastique avec les méduses qui sont leur alimentation principale. Elles meurent ainsi d’occlusions intestinales. Les estomacs des mammifères et oiseaux marins sont remplis d’objets indigestes ! » René Heuzey