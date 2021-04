Réne Manzor dit René Lalanne, qui est le 3eme frère de la fratrie?

René Lalanne, dit René Manzor, né le 4 août 59 est un réalisateur et scénariste français. Il est le frère de Francis et de Jean-Félix Lalanne : Il a écrit et réalisé des longs métrages comme Le passage en collaborant avec Alain Delon ou Un amour de sorcière avec Vanessa Paradis, Jeanne Moreau et Jean Reno. Il a principalement travaillé à la télévision et même mis en scènes des épisodes de séries anglophones comme Le voyageur ou Highlander ou encore Les aventure du jeune Indiana Jones.

Un parcours atypique qui est passé du cinéma à l’écriture. Après le film le Passage, il est parti à Hollywood travailler pour Steven Spielberg ou encore George Lucas. L’écriture de René Manzor se nourrit de son expérience de cinéaste donnant à ses écrits à l’univers habité une puissance visuelle. Dans son nouveau livre, dont l’histoire se déroule dans un village près de Toulouse, c’est suite à la découverte du corps d’une jeune fille brûlée, faisant écho à une affaire non élucidée dite de « l’Immoleur », que deux flics vont devoir collaborer, Julie Fraysse, du SRPJ de Toulouse, et Novak Marrec, policier qui avait mené l’enquête 3 ans auparavant désormais interné pour causes de troubles obsessionnels délirants.

René Manzor, créateur touche-à-tout s'impose avec son cinquième roman A Vif, comme un grand de la littérature policière française, ce qui est confirmé par sa présence parmi les 5 finalistes du Prix Landerneau Polar 2021.