Rentrée scolaire: le point sur les vaccinations

Le nouveau programme vaccinal a rendu obligatoire chez l'enfant 11 valences vaccinales: les vaccins précédemment obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite), les vaccins contre les maladies épidémiques: rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche; et les vaccins contre des maladies plus rares mais d'une particulière gravité: hépatite B, et méningites. L'intérêt de cette nouvelle politique est analysé.