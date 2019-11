Reportage - Centre spirituel diocésain 2/4

Nous retournons au Centre spirituel diocésain, un lieu important dans le diocèse de Nancy et de Toul, qui a pour mission d'éveiller, de nourrir et de soutenir la vie spirituelle des personnes. Et aujourd'hui, Nicolas Dufour rencontre trois religieuses du Burundi, appelées récemment à venir vivre dans l'ancien carmel de Nancy. Ensemble, elles assurent désormais l'animation spirituelle du Centre.