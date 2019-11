Reportage - Centre spirituel diocésain 3/4

Nous retournons au Centre spirituel diocésain, un lieu important dans le diocèse de Nancy et de Toul, qui a pour mission d'éveiller, de nourrir et de soutenir la vie spirituelle des personnes. Et aujourd'hui, Nicolas Dufour rencontre Stéphane de Wazières. Grâce à ce diacre, nous découvrons comment l'ancien carmel est devenu en quelques années un centre spirituel diocésain.