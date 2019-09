Pourquoi se lancer dans la bière artisanale, quelles sont les difficultés et les bons moments de ce métier ? Toutes les réponses dans votre feuilleton !

Dans ce troisième épisode, Benjamin Pastwa, fondateur et gérant de la brasserie Bendorf, évoque ses rapports avec les autres microbrasseurs alsaciens... et comment leur coopération pourrait aboutir à des initiatives innovantes et écoresponsables.