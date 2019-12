Reportage - Visite de l'exposition Conflits au Centre mondial de la paix 1/5

Plus connue pour ses champs de bataille, Verdun possède pourtant un patrimoine architectural inestimable. Le palais épiscopal en est l'une des plus belles manifestations. Ce palais, classé monument historique, s’élève à proximité de la cathédrale et du cloître, sur une véritable acropole religieuse qui domine la ville basse.

Et il se trouve que depuis 1994, il abrite le Centre Mondial de la Paix.

Ce dernier organise de multiples événements sur le thème de la paix, des libertés et des droits de l’homme. Et actuellement, vous pouvez y découvrir la très belle exposition « Drôles de Paix : 1945-2019 ». Tout au long de cette semaine, Nicolas Dufour vous propose une visite guidée de cet événement. Et le guide n'est nul autre que le directeur du Centre mondial de la paix : Philippe Hansch.