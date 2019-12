Reportage - Visite de l'exposition Conflits au Centre mondial de la paix 2/5

C'est notre feuilleton de la semaine : nous sommes jusqu'à vendredi au Centre Mondial de la Paix de Verdun. Celui-ci organise de multiples événements sur le thème de la paix, des libertés et des droits de l’homme. Et actuellement, vous pouvez y découvrir la très belle exposition « Drôles de Paix : 1945-2019 ». Nicolas Dufour est sur place et vous propose une visite guidée de cet événement. Et le guide n'est nul autre que le directeur du Centre mondial de la paix : Philippe Hansch.