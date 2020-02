Resi'danse : une expérience d'immersion étonnante

Pendant 4 jours, une vingtaine de jeunes du lycée Albert Londres et du collège Saint PIerre de Cusset ont travaillé ensemble sur la chorégraphie de la compagnie Anda autour du lac des cygnes. Une expérience qui en est à sa deuxième édition et qui a pour but de faire connaître de l'intérieur les coulisses du monde des arts de la scène.