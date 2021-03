Résidence d'architecte à Sauveterre de Guyenne - Ré-inventer sa ville.

Le 308 Maison d'architecture et deux jeunes femmes nommées en résidencce d'architecture à Sauveterre de Guyenne, voilà une intéressante façon de convoquer les habitants pour réfléchir à un futur mieux approprié aux usages et commodités pour tous. Comment transformer une ville, comment se réapproprier des espaces de vie ? Manon Ravel et Marie Willaime accompagnées de Adrien Maillard du 308 nous racontent...