Résoudre les problèmes avec Phase +

Resoudre les problèmes de communication en entreprise et faciliter les échanges entre salariés, c'est le but du "Process Communication Model". Un concept basé sur des profils de personnalité.



Dans le Cher, Maud Nivet, infirmière pendant 7 ans, puis formatrice dans la petite enfance, vient de lancer son entreprise "Phase +", qui accompagne particuliers et professionnels dans la résolution de conflits.