Retour au domaine du Gros-Chesnay 1/3

Nous l'avions quitté au début de l'été, dans les allées de son jardin maraîcher du Gros-Chesnay, à Fillé-sur-Sarthe. Sylvain Picard, jardinier émérite du domaine du Gros-Chesnay et de retour au micro de Chef Graffiti.



Le domaine du Gros-Chesnay, un jardin-potager où la nature peut s'exprimer et se développer en toute quiétude que nous continuons d'explorer en cette rentrée de Septembre, avec cette semaine une attention toute particulière pour les courgettes et les tomates.