Retour sur l'actualité de l'Enilbio de Poligny

Dans cette émission nous ferons aussi connaissance avec 2 étudiants, Hugo Meyer et Juliette Corne. Le premier porte son projet « à chacun sa bière » la seconde revient sur le stage qu'elle a effectué en Argentine avec l'aide financière du Conseil régional.

A noter aussi que le 2 avril les étudiants de BTS de l'ENILBIO de Poligny rencontreront ceux de Mamirolle et ceux de La Roche sur Foron en Haute Savoie pour la compétition interENIL 2020 qui aura lieu à Poligny.

Tous 3 sont au micro de Lileth Primot et Andrée Walter.

www.enil.fr/ecoles/enilbio

www.facebook.com/enilbiopoligny