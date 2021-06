Retour sur l'album "Les oubliés" de Gauvain Sers

Il grandit dans une fratrie de quatre frères dans la Creuse, auprès d'un père professeur de mathématiques et d'une mère pharmacienne. C'est auprès de son père, amateur de chanson française, qu'il découvre la musique. Il commence à composer. Après avoir obtenu son bac scientifique, il intègre une prépa scientifique et intègre une école d’ingénieur. A la même époque, il débute également la guitare. Son diplôme en poche, Gauvain Sers décide de tenter sa chance et part à Paris où il suit des cours à la Manufacture Chanson.

En 2016, il est remarqué par Renaud qui lui propose de faire la première partie de sa tournée, ce qui lui permet de lancer sa carrière. En juin 2017, il sort Pourvu, son premier opus, qui cartonne et est certifié disque de platine. Par la suite, il se lance dans une tournée et se produit à l’Olympia. Continuant sa carrière, il sort, en décembre 2018, Les Oubliés, un titre qui parle des campagnes oubliées par la société, l’album éponyme sort le 29 mars 2019. Un album où "Y'a de l'enfance, y'a le portrait du fameux vendeur de roses, y'a de la colère et y'a de l'urgence écologique" dira-t-il.