Revenons à nos producteurs locaux

Il y a un an, c'était le premier confinement. Chacun a pris le temps de se faire plaisir en cuisine et de retrouver les produits locaux.



Malheureusement, cette forte demande d'une alimentation plus locale ne s'est pas toujours poursuivie et les supermarchés ont repris leur place. Plus que jamais, les entrepreneurs locaux ont besoin de nous.



Et si vous mangiez différemment ? Si vous vous reconfiniez dans votre cuisine, comme il y a un an ? C'est ce que nous propose Catherine Brys, qui nous invite à oser le fromage de chèvre dans nos recettes.



Puis, en seconde partie de Berry Gourmand, nous serons avec Tom Letreulle qui nous invitera dans les cuisines d'un ancien footballeur devenu pâtissier.