Richard Faitg, Médecin anesthésiste

Charlotte Ducout a rencontré Richard Faitg, qui est un citoyen mais aussi un médecin très engagé sur le plan de la santé environnementale. A l'hôpital où il travaille ont fleuri toutes sortes d'affiches en salle de réveil, qu'il s'agisse de mettre en garde contre la dépendance aux écrans, ou d'informer sur les dangers du téléphone portable ou du compteur Linky.

Mais Richard Faitg est avant tout un soignant qui se saisit de chaque occasion pour faire passer des messages de santé, que ce soit en consultation ou dans les échanges avec ses collègues : ''Nous, soignants, on vous dit qu'il y a des enjeux environnementaux majeurs et qu'ils ont un retentissement sur la santé (…) Il faut former les gens et aller plus loin'' ajoute-t-il avant de conclure en ces termes : ''Prendre soin des gens, aujourd'hui, c'est faire de la prévention, et donc diminuer le niveau de risque''.

