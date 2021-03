Rien ne t'efface, le nouveau roman de Michel Bussi

L’humanisme : Michel Bussi pose un regard juste sur notre société. Celui de l’humaniste, du géographe de renom qu’il est – il a longtemps enseigné à l’université de Rouen. La société française, dans sa diversité, est d’évidence l’une de ses héroïnes. Il est à l’occasion sollicité en tant que spécialiste de la géographie électorale, ou plus récemment interviewé par Libération à propos de l’incendie de l’usine Lubrizol, ou encore par Le Point sur le confinement : ses analyses affirment sa position, celle d’un scientifique éclairé et engagé. Cette société française, il l’accompagne à sa manière en étant aussi investi, et ce depuis longtemps, auprès d’associations caritatives. Il a à cœur de soutenir tous ceux qui accompagnent l’accès à la culture par leurs initiatives : Culture et bibliothèques pour tous, le Secours populaire, ou encore les Restos du cœur avec l’édition de 13 à table !



Un explorateur de territoires entre la Normandie et le monde : Dans le prolongement de son métier de géographe, Michel Bussi invite ses lecteurs à la découverte de lieux qui l’inspirent (les îles notamment : Corse, Marquises, La Réunion…) tout en conservant un ancrage très fort en Normandie : « La Normandie est présente dans presque tous mes romans. Ouvrière et paysanne, maritime et terrienne, urbaine et rurale, pauvre et patrimoniale, c’est une France en miniature, et peut-être pour cette raison une source inépuisable d’inspiration. »



Des thématiques puissantes : Les suspenses de Michel Bussi sont tous traversés par des thèmes récurrents. Il y est question de mères et de maternité, de l’enfance, de la mémoire, de l’incidence du hasard et des coïncidences dans nos vies, et d’une humanité d’oubliés, de gens humbles.