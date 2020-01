Robert Herrmann et les débordements du Nouvel An

et le manque de poursuites pénales à l’encontre des fauteurs de trouble.

Le passage à l’an 2020 s’est accompagné d’un bilan lourd à Strasbourg : plus de 200 voitures brulées, une quarantaine d’interpellations et des personnes blessées à cause des pétards.

Robert Hermann, président de l’Eurométropole et adjoint au maire de Strasbourg en charge de la sécurité, préconise l’interdiction des pétards. Il déplore également le « silence de la justice » sur ces débordements.

Conjointement avec le maire de Strasbourg, Roland Ries, il prévoit de solliciter le Préfet de région ainsi que la procureure de la République afin de trouver des solutions judiciaires.

Robert Hermann revient sur la lutte contre ces débordements, au micro de Benjamin Vernet.