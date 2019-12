Robin Pontvianne est étudiant en communication à l'IUT de Saint-Etienne.

Découvrez le parcours de ce jeune, stagiaire dans notre Radio, passionné par le sport, les voyages et les réseaux sociaux et qui s'est très vite intégré dans notre équipe. Vous pouvez d'ailleurs suivre sa story sur notre compte Instagram RCF Saint-Etienne, le réseau des 15- 25 ans.

Une rencontre avec un jeune, bien dans sa tête et plein d'enthousiasme.

La Joie se partage dans ce numéro de " Fréquence jeunes "