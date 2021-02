Romane Serda se raconte "A la vie, à l'amour" !

Romane Serda est musicienne, auteure, compositrice, interprète. Après des débuts à la radio, elle se fait connaître en tant qu’actrice. À Londres où elle s’installe pendant six ans, elle commence à faire de la musique, à s’y produire et monte un groupe. À son retour à Paris en 1999, elle rencontre le chanteur Renaud avec qui elle se marie et aura un fils. Romane Serda a sorti quatre albums, dont le dernier, Pour te plaire, est paru en mars 2018. Aujourd’hui, très présente sur les réseaux, elle travaille à son 5e album ainsi qu’à des projets en tant que comédienne.

Son roman A la vie, à l'amour est autobiographique : Romane, c’est d’abord une petite fille atypique, trop discrète et trop sage. Plus tard c'est la fureur de l’adolescence. Son parcours se construit au gré des opportunités. Elle commence sa carrière comme technicienne réalisatrice à la radio, puis devient comédienne dans de séries télévisées. Elle vit au rythme de coups de foudre comme avec le groupe Scorpions, puis avec Renaud, au début des années 2000. De cette dernière rencontre naîtront une passion, une collaboration musicale et un enfant. Aujourd'hui, elle écrit.