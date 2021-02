Rose Loubert travaille à la conservation des rosiers rares et anciens

"Si on veut qu'une collection perdure, il faut la partager." Jérôme Chéné est le gérant de Rose Loubert depuis 2006. Le pépiniériste, membre du collectif Produit en Anjou et installé aux Rosiers sur Loire produit 30 à 35 000 pieds chaque année. Des roses essentiellement rares et anciennes qui sont vendues dans le monde entier. Jérôme Chéné au micro de Bastien Lallier.



https://www.pepiniere-rosesloubert.com/