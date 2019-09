RWLP - Se mettre en marche pour la reconquête du pouvoir de vivre

La Journée Mondiale de Lutte Contre la Pauvreté, le 17 octobre 2019 à Namur, est le point d’orgue de l’action populaire permanente portée par et avec les personnes qui combattent ces inégalités et cette pauvreté à laquelle elles doivent faire face quotidiennement pour survivre davantage que pour vivre.

Le RWLP vous invite à grossir les rangs « des engagés actifs » avec les personnes concernées pour mener ce combat plus que contemporain qui constitue un des piliers des objectifs vitaux du développement durable !

Fortes de leurs expériences de la vie et boussole en main, les personnes concernées par les exclusions et la pauvreté, vous invitent à y découvrir :

· Cinq Pôles d’animation que seront :

- la force et l’intelligence dilapidées de « tous les sans… » (sans-papier, sans travail, sans droit, sans logement, sans considération, sans importance, sans…).

- les liens/tensions/atouts entre les enjeux climatiques et environnementaux et le social.

- le droit au logement… ainsi qu’à l’eau et l’énergie… la base.

- la justice… indispensable à la démocratie… mais pour qui.

- le travail qui fait du bien à celui qui l’exerce et ceux qui en bénéficient… possible.

· Quatre points cardinaux :

- une fiscalité juste.

- une sécurité sociale forte et renforcée.

- un enseignement gratuit et qui réussit avec tout le monde.

- + le vôtre… quel sera-t-il ?

Ces diverses animations gratuites seront accessibles toute la journée dès 9h30 et jusque 21h30, dans le centre de Namur et le quartier de Bomel. Elles sont construites à partir de prises de parole collectives de personnes qui connaissent ou ont connu la pauvreté, ainsi qu’à partir de spectacles théâtraux, films, ateliers et animations.

Le programme complet de la journée sera disponible dès le 16 septembre sur le site www.rwlp.be ou par demande à bureau@rwlp.be ou au 081/31.21.17.