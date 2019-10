Sainte-Procule : porter un autre regard sur la différence

Quand on a 15 ans, quel regard porte t on sur la différence? Et que signifie-t-elle cette différence? Des questions dont s'est emparée la classe de seconde ST2S de l'institution Sainte Procule à Gannat. Juliette Moyer a rencontré trois lycéens, Manon, margot et Valentin pour parler de leurs expériences.