Santé mentale : halte aux préjugés !

Cette semaine, on s'intéresse aux troubles psychiques le à l'approche de la semaine de la santé mentale qui aura lieu du 16 au 29 mars. Le thème cette année, lutter contre les discriminations.

Plusieurs événements auront lieu dans le Morbihan (sous conditions de nouvelles mesures prises par la préfecture liée au coronavirus, bien entendu). On en parle avec un invité, un cadre de santé du centre de soins de Locminé. Plus d'infos sur : https://www.semaines-sante-mentale.fr/

Et puis on s'intéressera aux troubles de l'alimentation chez les jeunes avec des étudiantes de l'UBS de Lorient qui organisent mardi 17 mars à 18h prochain une soirée d'informations à l'Université Bretagne Sud. Un théatre forum animé par la compagnie "l'Attelage" sera organisé et suivi d'un échange avec la salle en présence d'une psychologue, une animatrice du BIJ, une diététicienne et une nutritionniste.

Plus d'infos sur : https://www.facebook.com/bdesolidaires?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAezgTvIxMa9-7RGJYc4rbgwXW8zYOtaVY69Il0mKRXda7GStoFrMHL12m7ACzLFPvBhR5inlvZyEcn