SARS-CoV-2 et environnement

Depuis le début du déconfinement progressif lundi 11 mai, il est légitime de craindre de se contaminer et de tomber malade. Surtout depuis que l’on sait que la CoVid-19 peut être grave et même chez des personnes relativement jeunes. Mais faut-il vraiment se méfier de l’environnement, de toutes les surfaces et les objets ? Quelle est la réalité de ce risque ? N’en fait-on pas trop ?

Stéphane GAYET, médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg, se propose de nous apporter un éclairage de spécialiste sur ce point délicat.