Savoir dire non

L'adolescence est l'âge de la construction de soi, des amitiés exclusives et d'une grande sensibilité par rapport à son image. Dans ce contexte, nos enfants ont parfois du mal à dire non face à la pression du groupe. Il n'est pas toujours évident d'affirmer son indépendance. Isabelle et Olivier Boutot, formés à la méthode Teen Star nous donne quelques clefs de compréhension...