Se sentir belle malgré un cancer, c'est possible? témoignage de Sophie Messié

On connaît tous, de près ou de loin, une personne atteinte d'un cancer... Mais qu'en est-il des femmes et de leur rapport au corps, à la beauté et à la coquetterie ? Eléments de réponse et de réflexion dans cette émission avec nos invitées.

En plateau :

Deux expertes : Florence Menet, animatrice en santé à l'Institut de cancérologie de l'Ouest et Delphine Cartron, socio-coiffeuse.

Deux témoins : Geneviève, 70 ans, malade du cancer il y a 6 ans et Sophie Messié, 39 ans et maman de quatre enfants actuellement en traitement... Avec délicatesse et vérité, elles nous livrent leur regard sur la feminité malgré l'épreuve de la maladie.