Sébastien Clesse, cosmologue

RCF accueille aujourd'hui un... cosmologue! Sébastien Clesse est chercheur à l'ULB et nous explique ce qui se cache derrière cette appellation. Il sera question de noms parfois étranges, comme les trous noirs et la matière noire... Avec pédagogie et passion, Sébastien nous entraîne dans une exploration de l'univers à la fois fascinante et encore très mystérieuse!