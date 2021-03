Sensations en VTT dans les Alpes Mancelles

8 parcours de taille et de difficultés variées, pour répondre aux attentes d'un public le plus large possible, à 45min de route du Mans. Direction cette semaine Fresnay-sur-Sarthe et Saint-Léonard-des-Bois pour pousser sur les pédales. Une découverte proposée par Vanessa BELLIER, de l'Office du Tourisme des Alpes-mancelles