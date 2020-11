Séverine Ferrer croque la vie à pleine dents !

L'artiste multi-facettes s’est passionnée pour la cuisine en devenant maman à la naissance de son premier enfant.

Elle a joué dans de nombreuses pièces à succès comme Ma mère me rend dingue !, Enfer et contre tout, Bonjour Ivresse...

En 2019, elle présente la tournée Born in 90’ et est à l’affiche de la pièce 'C’est pas du tout ce que tu crois'.

Cette année, elle fait son grand retour à la télévision avec 'On dîne chez Séverine' !

Une émission culinaire et conviviale où elle prépare et déguste avec ses amis comédiens, chanteurs et animateurs de savoureuse recettes.