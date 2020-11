Shiva Shaffi et sa communauté parents épuisés, c'est quoi?

D’origine franco-iranienne et après des études au lycée Henry IV à Paris, Shiva Shaffii intègre HEC. Elle commence sa carrière dans l’univers des cosmétiques dans un grand groupe en Corée du Sud qu’elle quitte pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Elle part en Argentine où elle monte une usine de parpaings à vocation éthique, puis devient mère de 2 enfants et revient en France où elle lance une marque textile de « vêtements d’éveil » pour enfants « La P’tite Bête » qui lui

permet de creuser l’écosystème des parents.



. Cela donne rapidement naissance au ton décalé et décomplexé unique de Parent Epuisé. Une véritable arme anti burn-out parental était née. Sous couvert de légèreté et d’humour, le site "Parent Épuisé" traite du besoin de tout parent de se sentir moins seul avec les petites galères du quotidien et de déculpabiliser dans les moments de fatigue et l’angoisse de mal faire. Quitte à galérer, autant galérer ensemble et dans le fun, c’est la mission du site communautaire humoristique "Parent Épuisé",

Tout commence quand Shiva devient maman, en 2007, et qu’elle découvre le monde merveilleux de la parentalité dont elle ne soupçonnait jusque là pas l’existence. A la fois émerveillée, épuisée et un poil agacée, Shiva se dit que, décidément, on est quand même loin de l’aventure lisse que l’on trouve dans les pubs Ricorée. Un enfant, c’est le gros boxon ! Serial entrepreneuse et adepte de l’humour à toutes les sauces, elle décide d’en rire avec les autres parents, de partager, de déculpabiliser pour vivre une parentalité décomplexée... Être parent, c’est une sacrée leçon d’humilité