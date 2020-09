Show must go on

Après le confinement et à quelques semaines de la présentation de sa nouvelle création, Le Lac des Cygnes, Angelin Preljocaj nous raconte comment ses danseurs et lui ont vécu cette période d’isolement. Il nous parle de son rôle d’artiste engagé dans la cité d'Aix-en Provence et aussi son prochain spectacle Le Lac des cygnes