"Si on ne fait rien, le Haut-Karabagh va être massacré"

Alexandra Louis et Anne-Laurence Petel sont députées des Bouches-du-Rhône. Elles sont allées en Arménie et au Haut-Karabagh fin octobre. Face aux attaques ultraviolentes de l'Azerbaïdjan et de 1500 djihadistes, elles alertent l'opinion publique sur le massacre qui se prépare... si rien n'est fait par la communauté internationale pour l'empêcher.