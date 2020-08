Signature, le spécialiste angevin de la communication

Qu'ont en commun le liquoriste Cointreau, le groupe Manitou et le leader mondial du transport et de la logistique DHL ? Tous les trois ont choisi de faire appel au savoir-faire de Signature pour promouvoir leur marque. Signature, c'est le spécialiste angevin de la création de support de communication. Créée il y a 35 ans et aujourd'hui implantée à Saint Barthélémy d'Anjou, l'entreprise familiale et ses 14 salariés font partie des premiers à avoir adhéré au collectif Produit en Anjou. Bastien Lallier a rencontré pour nous le directeur de Signature, Julien Rétif.