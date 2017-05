Sleeping Giants: assÃ©cher les ressources de la fachosphÃ¨re

Sleeping giants, ce n'est pas le nom d'un improbable groupe pop néo-zélandais ou celui d'un club de jeux de rôle. C'est un collectif de militants contre l'extrêmisme réactionnaire sur le net. Tout a commencé avec le phénoméne des fake news, ces sites d'informations souvent très conservateurs et marqués politiquement.

Ces sites se financent en grande partie par la publicité et parfois n'existent que pour cela. Et si certaines marques choisissent volontairement d'acheter des pubs sur la fachosphére, cet antre de la haine numérique, la plupart du temps ce n'est pas le cas c'est involontaire. Sleeping Giants, qui veut combattre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie, fonctionne en alertant les marques qu'elles versent, sans le vouloir, de l'argent à des publications radicales.